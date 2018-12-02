شركة البريقة تتهم شركات توزيع الوقود بعرقلة عمليات التوزيع للنيل منها

ليبيا – قالت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز بيان لها اليوم الأحد إنها تتعرض لتحريض يُدار عبر صفحات التواصل الإجتماعي ويروج للإشاعات والأكاذيب التي تفتقد لأبسط مقومات المصداقية.

الشركة كشفت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن الغرض من التحريض ضد الشركة غير معلن بهدف إظهارها كمسؤول رئيسي عن ما يعانيه المواطنين من إزدحام على المحطات وجعلهم مصطفين في طوابير طويلة بمحطات تزود بالوقود.

وأفادت الشركة بأن هناك مؤشرات قد تم رصدها من خلال متابعة آليات نشاط شركات التوزيع في تزويدها للمحطات غرضها النيل من شركة البريقة وارباك المشهد بالبلاد حيث أن هذه الشركات لا تقوم بعمليات تزويد الوقود بطريقة منظمة وعملية بالإضافة الى عدم الاخذ في الاعتبار لابسط المعايير المتعارف عليها من بينها المولدات الكهربائية لتفادي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بسبب طرح الأحمال.

وأضافت الشركة أن هذا القصور واللامبالاة الغرض منه التشويش وايصال معلومة مغلوطة مفادها أن وقود البنزين غير متوفر لدى شركة البريقة لتسويق النفط.

وطمأنت الشركة المواطنين بأن الوقود متوفر بكميات تتناسب مع السعات التخزينية لدى الشركة،لافتةً إلى أن الناقلة أنوار متواجدة حالياً بميناء طرابلس وهي محملة بحوالي 32 مليون لتر من البنزين ولازالت مستمرة بالضخ وتفريغها لهذه الكمية لشركات التوزيع” الراحلة،الشرارة،نفط ليبيا،الطرق السريعة” وبصورة طبيعية بميناء طرابلس البحري.

شركة البريقة طالبت المواطنين لعد الإزدحام لتفويت الفرصة على ضعاف النفوس الذين غرضهم بثّ الاشاعة والفوضى بالبلاد،داعيةً الجميع تغليب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية