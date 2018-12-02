الصغير: البرلمان لا يملك حل هيئة الدستور.. وفي حال رفض الشعب المسودة ستعود إلى الهيئة لتعديلها

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير على أن قانون الاستفتاء تمت دراسته في المجلس خلال العديد من الجلسات ومن ثم تم إقراره، مشيراً إلى أن ماتعرض له القانون يحتاج لتحصين في الإعلان الدستوري خاصة بعد تحصين المادة في الإعلان الدستوري العاشر.

الصغير قال خلال مداخلة عبر برنامج “الملف” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إنه يجب أن تجتاز الدوائر الثلاثة بـ 50+1 في الشرق والغرب والجنوب ليكون ثلثي الناخبين الموافقين على الدستور أو الرافضين له من هذه الأقاليم وفي حال رفضه بأحد التجمعات الثلاثة لن يكون دستور.

ويرى أن قانون الاستفتاء لا علاقة له بالمرجعية فهيئة الدستور أعدت الدستور وأحالته بعد ذلك لمجلس النواب، مشيراً إلى أنهم لم يقوموا بتضمين الاتفاق السياسي لكي يتم إستشارة مجلس الدولة كما أن السلطة التنفيذية القائمة كحكومة الوفاق لم تنل الثقة ولم تندرج في الإعلان الدستوري من مجلس النواب.

واشار إلى أن الحوارات التي دارت بين لجنتي حوار مجلسي النواب والدولة هي تشاورات غير قانونية لأن الهدف هو تضمين الإتفاق بوجود أجسام مشرعنة من خلال الدستور ومن خلال تضمينها في الإعلان الدستوري ليكون لهم الأحقية في ذلك، مضيفاً أنهم لا يستطيعون الفصل في المجالس التابعة لمجلس النواب إلا بالتشاور مع مجلس الدولة.

ورد على تصريحات المحلل السياسي صلاح البكوش الذي قال إنه في حال فشل قانون الاستفتاء يرجع لمجلس النواب، منوهاً إلى أن المجلس لم يقر ذلك ولم يلغي الهيئة التأسيسية فليس من حق البرلمان إلغاء هيئة منتخبة.

الصغير تابع قائلاً :” نحن تركنا الباب مفتوح للهيئة التأسيسية طالما أننا لم ننص قانون في هذا الإعلان الدستوري انه لا بد ان ترجع لمجلس النواب في حال فشل الاستفتاء يبقى تلقائياً يرجع للهيئة التأسيسية التي لم نلغيها نحن بأي قانون أو قرار، مجلس الدولة كان بيننا نقاشات وحوارات متتالية مع لجنة الحوار في حول السلطة التنفيذية ولم نتطرق أبداً لقانون الاستفتاء في تفاوضنا مع مجلس الدولة”.

وأكد على أن الدستور للبلاد جميعاً وليس لجزء من مواطني ليبيا لذلك يجب أن يكون هذا الدستور توافقي و أن لا تكون به أغلبية للمنطقة الغربية كونها لديها عدد كبير من الأصوات، مضيفاً :” أنا كنائب في البرلمان صوتت على الاستفتاء وقد لا أصوت على الدستور لأنه يمكن أن يكون عندي نقاط معينة في المنطقة الجنوبية تخصني بالتالي لا يمكن ان أصوت على هذا الدستور أنا اتحدث عن قانون الاستفتاء ما هو الضرر الذي سيلحق بطرابلس او ببنغازي أو الجنوب في حالة الدوائر الثلاث، النواب في المنطقة الغربية كانو موجودين معنا في مجلس النواب و عدد 101 في حين الشرق 58 نائب و الجنوب 34 نائب ومع هذا تم التوافق على هذه النقاط “.

وشدد على أن عملية التصويت على تعديل الإعلان الدستوري العاشر تمت داخل مجلس النواب وبالإجماع ماعدا أحد أعضاء مجلس النواب الذي رفض التصويت، متهماً البعض بالتشويش على كل ما ينجزه البرلمان.

عضو مجلس النواب أضاف”عندما تعارض ان يتم الاستفتاء على هذا الدستور تريد الاستمرار لمجلس الدولة بما هو عليه الأن مثلما فعل ذلك أثناء انتخابات مجلس النواب و عندما تم انتخاب مجلس النواب بقي الجسم ليومنا هذا و لم تعترض في ذلكم الوقت و للآن أنت لا زلت تدافع عن مجلس الدولة و المؤتمر الوطني و استمرارية هذه هي ازدواجية المعايير من خلال الدفاع عن جسم منتهي بالأصل”.

وعن المادة الثانية قال إنها لم تلغي مجلس الدولة والهيئة التأسيسية إطلاقاً إنما كان الحديث عن السلطة التنفيذية وإلغاء الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه، منوهاً إلى أن مجلس النواب يستند لشرعية الشعب ويستمدها منه والقانون الذي إنتخبه ينص على ضرورة تسليم السلطة لجسم آخر منتخب من الشعب.

ونفى ما يتداوله بعض المحلليبن السياسيين عن أن مجلس النواب يحاول تمديد شرعيته أو وجوده برفضه للدستور وإسقاطه للنص الذي يتحدث عن عودة الدستور في حالة التصويت بالرفض للهيئة واصفاً إياها بـ”العملية الممنهجة” التي يتبعها المحللين للوصول لأجندة ومحاربة الجسم التشريعي خاصة كونهم غير راضين عن مجلس النواب في كل قراراته وقوانينه.

الصغير إختتم حديثه قائلاً:”بالنسبة للجغرافية عندما أكون انا في فزان و امثل ثلث ليبيا ولا تكون اصواتي محسوبة في الدستور هذا يدل على تهميشي وبإمكاني الغاء الاتحاد الفيدرالي الذي انضممت له طالما تم إقصائي و قد انفصل عن طرابلس و برقة، عندما كانت اقاليم ثلاث كنا نتحدث و نحاول ان نصل لدولة واحدة وهذا ما وصلنا له الآن اتوا ليقسمونا ويرجعوننا من جديد للمربع الاول نحن نريد ان يكون الدستور توافقي لبرقة وفزان وطرابلس كذلك وهذا ليس له علاقة بعدد الاصوات لأن الدستور سيخدم كل المناطق الجغرافية الثلاثة”.

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