بوفايد يتهم مجلس النواب بتزوير وثائف التعديل الدستوري

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري إدريس بوفايد إن ما قام به مجلس النواب من تعديلات دستورية يعد تزوير للوثيقتين ، مؤكداً بأنه لم يجر التصويت على المادة الثانية لا في التعديل العاشر ولا الحادي عشر.

بوفايد أوضح في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” تابعتها المرصد أن الأغلبية في مجلس الدولة تريد إعادة النظر في صيغة المادة الثانية في التعديلين ، لافتاً إلى أنه لا يجب تصدير الوثيقة إلا من الدائرة الدستورية في المحكمة.

وأضاف بوفايد بأن أغلبية أعضاء مجلس الدولة سيتخذون موقفاً جماعياً من التعديل المذكور خلال الجلسة القادمة للمجلس.

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