السطو والسرقة.. ظاهرتان تؤرقان أهالي بنغازي

زاد انتشار حالات السطو والسرقة بالإكراه في مدينة بنغازي بشكل كبير ومُلفت مؤخراً، وكان آخرها السطو على سيارة أحد المواطنين في شبنه بعد قتله.

وفي جريمة سرقة أخرى بمنطقة الليثي، قامت عصابة مُسلحة بمُهاجمة أحد المواطنين أثناء مروره من الطريق وأقدمت على قتله وسرقة سيارته، لتتمكن الأجهزة الأمنية من استيراد السيارة والقبض على أحد الجناة بعد مُلاحقتهم.

ولم تقتصر عمليات السرقة التي شهدتها المدينة مؤخراً على السرقات الشخصية فقط، بل طالت المحال التجارية أيضاً، حيث قام شخص مُلثم بالدخول إلى أحد المحلات بمنطقة الحجاز بقوة السلاح في محاولة لسرقته قبل أن يمنعه المواطنون من ذلك ويلوذ بالفرار.

وتلعب ظاهرة انتشار السلاح وغياب الوعي اللازم لدى المواطنين دوراً أساسياً في انتشار هذه الجرائم، إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي الذي أجبر كثيرين على اللجوء إلى استخدام القوة للوصول إلى غاياتهم.

ويضع تكرار هذه الحوادث في وقت قصير الجهات الأمنية في بنغازي أمام تحدٍ كبير لمواجهتها ومُلاحقة المُتورطين بها وتطبيق القوانين الرادعة ضدهم.

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