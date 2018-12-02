مديرية أمن أجدايبا تستلم عدداً من السيارات والدراجات النارية من داخلية المؤقتة

ليبيا – إستلمت مديرية أمن أجدابيا اليوم الأحد عدداً من السيارات والدراجات النارية بناءً على تعليمات صادرة من وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف.

مديرية أمن أجدابيا أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأن 7سيارات وعدد من الدراجات النارية تم إستيلامها كدفعة أولى وذلك فى إطار دعم مديريات الأمن من أجل استتباب الأمن داخل الحدود الإدارية للمديرية.

يشار إلى أن وزير داخلية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف قد قام بدعم عدد من مديريات الامن مؤخراً بعدد كبير من الاليات للعمل على المجاهرة بالامن وفرض هيبة الدولة وآخر دعم من الداخلية كان لمديرية أمن منفذ مطار بنينا الجوي.

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