باشاغا: الداخلية تحتاج إلى الدعم الدولي

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأحد، إن الوزارة تحتاج إلى الدعم الدولي المباشر من خلال تفعيل عمل كلية الشرطة، وتدريب أفراد الأمن، ودعم جهاز المباحث الجنائية، وبناء قدراتها الداخلية الأمنية.

وشدد باشاغا خلال لقائه، الأحد في طرابلس، بسفير بريطانيا لدى ليبيا “فرانك بيكر”، على دور بريطانيا “البارز “في دعم حكومة الوفاق، وما تقدمه من مساعدات لوجستية وأمنية على الصعيدين الأمني والتقني.

في المقابل، أعرب بيكر عن استعداد بلاده لتقديم كافة الإمكانيات اللازمة، والتطلع إلى تعاون بنّاء مع حكومة الوفاق ودعمها سياسيًّا واقتصاديًّا.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا وقّع، الشهر الماضي، مع السفير البريطاني لدى ليبيا “فرانك بيكر”، مذكرة تفاهم أمني للتعاون بين جهاز المباحث الجنائية بالوزارة، والوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة.

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