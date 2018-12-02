حكومة الوفاق تتفق مع نظيرتها الأردنية على تسديد ديون الفنادق البالغة 46 مليون دولار

ليبيا – كشف رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي اليوم الأحد أن الحكومة الليبية إتفقت مع نظيرتها الأردنية لتسديد باقي الديون المستحقة عليها بدل إقامة مواطنيها في مجموعة فنادق محلية بعد عام 2012.

الهندي أوضح لصحيفة “الغد” الأردنية أن الحكومة الليبية سوف تسدد ما قيمته 46 مليون دينار من أصل 132 مليونا علما بأنها سددت سابقا 86 مليوناً.

وعلى صعيد متصل، قال مصدر مطلع في وزارة السياحة والآثار إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي يزور المملكة حالياً سيناقش مع حكومة عمر الرزاز ملفات عديدة خلال الزيارة وسيكون ملف مستحقات الفنادق حاضرة على طاولة النقاش لإنهاء هذا الملف.

ومن جهته، قال الهندي لـ”الغد”:”ستناقش الحكومتان آلية دفع مستحقات الفنادق المالية التي تبلغ 46 مليون دينار”.

الهندي أشار إلى قناعته وثقته بالتزام الحكومة الليبية بدفع تلك المستحقات ، لافتاً إلى قوة ومتانة العلاقة الأردنية والليبية حكومة وشعباً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية