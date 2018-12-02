بعد تعرضه للتخريب.. شركة الكهرباء ترمم برج فردي على خط منطقة الاصابعة

ليبيا – باشرت دائرة توزيع الاصابعة التابعة للشركة العامة للكهرباء في إجراء أعمال الصيانة على خط الاصابعة من محطة القضامة الذي تعرض للسرقة خلال المدة الماضية .

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الشركة العامة للكهرباء بيّنت بحسب مكتبها الاعلامي أن أعمال الصيانة شملت ترميم برج فردي على خط الاصابعة والتي تدار بجهود فنيي ومهندسي فرقة الصيانة والكوابل كما شارك في أعمال الصيانة مدير الإدارة ومدير دائرة التشغيل ومدير دائرة توزيع الاصابعه بالإضافة إلى سائق الرافعة ومساعده.

وتوقعت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من إجراء أعمال صيانة الخط خلال اليومين القادمين بعد تحسن الظروف الجوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية