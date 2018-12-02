وكيل داخلية الوفاق لشؤون الهجرة يستقبل القائم بأعمال السفارة الإيطالية في ليبيا

ليبيا – إستقبل وكيل وزارة داخلية الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني اليوم الأحد القائم بأعمال السفارة الإيطالية في ليبيا.

الشيباني شدد خلال اللقاء وفقاً لداخلية الوفاق على ضرورة التنسيق والتنظيم في عمل المنظمات الإيطالية الغير حكومية وضرورة تسجيلها لدى الدولة الليبية وذلك لتتمكن من أداء عملها داخل مراكز الإيواء ووضع آلية وإستراتيجية عمل في توزيع الدعم الممنوح لهذه المراكز ليستفيد منها المهاجرين.



وأكد على ترحيبهم بعمل المنظمات داخل ليبيا والمعنية بملف الهجرة وبأن وزارة الداخلية بصدد وضع إستراتيجية عمل لسنة 2019 تنظم عمل هذه المنظمات.



وفي ختام اللقاء حث الوكيل المنظمات بضرورة التسجيل بوزارة الخارجية الليبية وبأنه لن يسمح لأي منظمة بالعمل داخل مراكز الإيواء إلا بعد تسجيلها في وزارة الخارجية.



يشار إلى أن الإجتماع عقد بحضور كل من مستشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون المنظمات ومدير إدارة الفروع بجهاز الهجرة غير الشرعية.

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