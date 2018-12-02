الموانئ النفطية تعود إلى العمل مجدداً بعد توقف دام يومين

ليبيا – قال مهندسون بموانئ النفط اليوم الأحد إن ثلاثة موانئ في شرق البلاد تستقبل الناقلات بعد إغلاق بعض المرافئ بسبب سوء الأحوال الجوية.

مهندس تحدث لوكالة “رويترز” للأنباء إن ناقلة رست أولا في ميناء رأس لانوف النفطي ثم توجهت لاحقا إلى ميناء الزويتينة،مضيفا أن الزويتينة سيستقبل يوم الأحد ناقلة ثانية.

وقال مهندس آخر لذات الوكالة إن ناقلة أخرى رست في ميناء البريقة الذي يقع أيضا في شرق ليبيا.

يُشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أمس الأول عن إغلاق موانئ رأس لانوف والزويتينة والسدرة في شرق ليبيا بجانب ميناء الزاوية الواقع في غرب البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية.

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