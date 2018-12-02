السراج يُعلن معالجة ديون المستشفيات الأردنية

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الأحد، جلسة محادثات مع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، تناولت العلاقة بين المؤسسات الليبية والأردنية، ووضع صيغ وآليات لتعزيز وتطوير التعاون بينها.

وقال المكتب الإعلامي للسراج إن الاجتماع بحث عددا من القضايا العالقة وبالأخص ملف الجرحى والمرضى الليبيين الذين يعالجون في المصحات الأردنية.

وقال رئيس الوزراء الأردني إن بلاده تتطلع للتعاون في كافة المجالات، مشيرا إلى عدد من القضايا العالقة وتوفر الإرادة للخروج بقرارات عملية لحلها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني توجيهات الملك عبدالله بتقديم كل الدعم لحكومة الوفاق الوطني، الحكومة الشرعية الوحيدة، وأن الأردن يدعم المسار الديمقراطي في ليبيا وفقا للاتفاق السياسي.

بدوره، أعلن رئيس المجلس الرئاسي أنه سيتم خلال هذه الزيارة معالجة موضوع الالتزامات المترتبة على علاج الجرحى والمرضى الليبيين في المستشفيات الأردنية والملفات العالقة الأخرى.

وتم الاتفاق على البدء في التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين والاتفاق بين وزيري الخارجية على الإطار العام على أن يبحث الخبراء بعد ذلك التفاصيل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وصل أمس السبت، إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية.

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