مياه الأمطار تتسبب بأعطاب بمحطة مغذية لمنطقة طابلينو في بنغازي

العنوان-بنغازي

صرح المتحدث الرسمى بإسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفة للعنوان : إن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بكميات غزيرة الأحد على مدينة بنغازي أدى إلى غرق محطة من المحطات المغذية لمحطة طابلينو مما تتسبب بتلف في خلايا ومفاتيح المحطة .

وأضاف خليفة بأن رجال الشركة العامة للكهرباء متواجدين بالموقع لغرض الصيانة عليه نوه السادة المواطنين القاطنين بهذه المنطقة بأنه سيكون هناك إطفاء إلى حين إخراج المياه وصيانة خلايا ومفاتيح المحطة وإرجاع التيار الكهربائي حين استكمال الصيانة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية