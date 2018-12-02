السراج يبحث مع ملك الأردن ملفات التعاون

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الأحد، جلسة عمل مع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لبحث أهم ملفات التعاون بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي للسراج، إن الملك عبدالله استقبل السراج بقصر الحسينية في عمان، وبعد انتهاء مراسم الاستقبال، عقد الجانبان جلسة عمل بحضور وزراء ومسؤولين عن قطاعات مختلفة في الدولتين.

وأكد الملك عبدالله عمق العلاقات التي تربط الشعبين الليبي والأردني، وحرصه على الاستقرار في ليبيا، ودعمه وحدة التراب الليبي، كما أكد أهمية التعاون البناء بين البلدين لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

بدوره، أعرب السراج عن تقديره لوقوف الأردن ملكا وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب الليبي ودعمه حكومة الوفاق الوطني، مشيدا بما تحقق للأردن من إنجازات حضارية، والتزامه بنهج الاعتدال والوسطية، وعرض السراج نبذة مختصرة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والأمن والصحة والتعليم وما تقترحه لجان العمل المشترك.

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