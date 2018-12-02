موانئ شرق ليبيا تعود لاستقبال الناقلات النفطية بعد إغلاقها بسبب الأحوال الجوية

العنوان-بنغازي

أفاد القائمون على الموانئ الليبية في شرق ليبيا إستقبالها للناقلات بعد إغلاقها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد المهندسون بحسب وكالة رويترز رسو ناقلة في ميناء راس لانوف النفطي ثم اتجهت بعد ذلك إلى ميناء الزويتينة، مشيرا إلى أن ميناء الزويتينة سيستقبل ناقلة أخرى اليوم الأحد.

وواصل المهندس قوله أن ناقلة أخرى رست في ميناء البريقة الذي يقع شرق البلاد، حيث أكدت المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة إغلاق موانئ راس لانوف والزويتينة والسدرة والزاوية لسوء الأحوال الجوية.

يشار إلى أن المؤسسة أفادت الجمعة أن الإنتاج نزل إلى 150 ألف برميل يوميا، مضيفة إلى احتمال خفض 50 ألف برميل آخر بسبب نقص طاقة التخزين.

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