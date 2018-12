“المريمي “: إعادة تشكيل المجلس الرئاسي في نهاية الشهر الجاري

المتوسط:

كشف مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي عن موعد تشكيل المجلس الرئاسي الجديد والذي يتم قبل نهاية ديسمبر الحالي.

وأضاف المريمي ، خلال تصريحات صحفية،” كافة الأطراف دعت لضرورة إنهاء العملية قبل حلول يناير، و الأمر أصبح بيد لجنتي الحوار لتحديد الموعد لإجراء التشكيل الذي يضم رئيس ونائبين بحيث تمثل الأقاليم الثلاثة في المجلس”.

وكانت لجنة الحوار بين مجلسي النواب والاستشاري قد اتفقت على ضرورة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتشكيل جديد للمجلس الرئاسي .

