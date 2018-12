وكيل «صحة المؤقتة» يبحث إعداد الميزانية التقديرية للعام المقبل

المتوسط:

قال وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب في اجتماعه العادي اليوم مع الوكلاء ومديري إلادارات والموظفي بديوان الوزارة بأن عام 2019 سيكون عام الرعاية الصحية الأولية بالبلاد.

‎كما بحث عقوب خلال الاجتماع، ‎الذي عقد ظهر الْيَوْمَ الأحد في البيضاء مدى استعداد ديوان الوزارة لإغلاق الحسابات، وإعداد الميزانية الختامية للديوان لعام 2018، وإعداد الميزانية التقديرية للعام الجديد 2019، وإعداد خطة استراتيجية للوزارة وبحث آليه تطوير المرافق والخدمات الصحية التى تعتزم الوزارة تنفيذها و تقديمها خلال العام الجديد.

وناقش الاجتماع، الذي حضره الوكلاء ومدراء الإدارات والمواظفي جملة من المواضيع كان أهمها القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة التي تنظم عمل القطاع الصحي داخل البلديات و مصروفات خلال عام 2018 ومناقشة إتمام الحساب الختامي وميزانية عام 2019.

