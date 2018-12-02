تغيير الرئاسي مرهون بالتوافق على الأسماء

يرى مراقبون أن نجاح مجلسي النواب والأعلى للدولة، في تشكيل مجلس رئاسي جديد، مرهون في توافق الجميع على الأسماء التي سيتم طرحها لشغل مناصب الرئيس ونائبيه.

وفي آخر محاولات استعجال تغيير الرئاسي، دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على لسان مستشاره الإعلامي فتحي المريمي، لجنتي الحوار إلى الإسراع في تشكيل المجلس الرئاسي وطالبهما في الاستمرار على العمل المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة إلى حين الوصول إلى الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.

ويقول مراقبون إن النواب والأعلى للدولة قد تواجههما تحديات كبيرة في هذه المهمة، خاصة فيما يتعلق بمسألة طرح الأسماء التي يرى كثيرون أنها يجب أن تكون توافقية.

وبحال أنجز المجلسان مهمة إعادة تشكيل الرئاسي، تبقى مواد عالقة من الاتفاق السياسي لعل أبرزها وأكثرها تعقيدا المادة الثامنة المتعلقة بالجيش والأمن وهي التي ستكون أكبر إنجاز يصل بليبيا إلى الاستقرار المرجو في حال تم التوافق عليها.

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