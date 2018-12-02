الملك الأردني يستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج

استقبل الملك الأردني، عبد الله الثاني، في قصر الحسينية بعمان، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج.

جاء ذلك بعد جلسة مباحثات ثنائية أجراها السراج اليوم مع رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، تم فيها التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف الملفات.

حيث قال السراج إن زيارته إلى المملكة الأردنية الشقيقة تأتي لتدعيم العلاقات الثنائية، والبناء على ما تم إنجازه في الاتفاقيات السابقة، بالإضافة إلى تطلع ليبيا إلى استثمار الفرص المتاحة في الأردن.

بدوره أبدى الرزاز تطلع بلاده إلى وجود اتفاقية تجارة حرة وتبادل تجاري مع ليبيا، بهدف التكامل الاقتصادي، مرحباً في الوقت ذاته بالاستثمار الليبي في الأردن لتقوية الميزان التجاري.

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الأردني، رجائي المعشر، إن الأردن يعول على الزيارة لتعزيز التعاون المشترك، وللوصول إلى تفاهمات حول قضايا عالقة كديون المستشفيات، والمحفظة الليبية.

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