الخطوط الليبية ببنغازي تعلق رحلاتها بمطار بنينا، وتنتقد إدارة الشركة بطرابلس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي، اليوم الأحد، تعليق جميع رحلاتها من مطار بنينا الدولي، بسبب تعطل طائرتها ووجودها تحت عمليات الصيانة.

وأكدت الشركة، عدم استجابة إدارة شركة الخطوط في طرابلس ومنح طائرة مؤقتة لفرعها في بنغازي لتسيير رحلاتها لخدمة المواطنين إلى حين عودة الطائرة من عملية الصيانة.

وأشارت الشركة بحسب ما نشر مكتبها الإعلامي على صفحته في “فيسبوك” اليوم، إلى وجود أكثر من أربع طائرات تابعة للخطوط الليبية تحت إدارة الشركة في طرابلس، وتوجد طائرة واحدة فقط في بنغازي.

وتعاني شركة الخطوط الجوية الليبية كغيرها من المؤسسات السيادية في الدولة، من انقسام في إدارته بين إدارة في العاصمة طرابلس وأخرى في بنغازي، بسبب الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ سنوات.

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