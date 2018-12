«باش آغا» يبحث سُبل التعاون الأمني مع بريطانيا

أعرب سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر عن إستعداد بلاده لتقديم كافة الإمكانيات اللازمة والتطلع إلى تعاون بناء مع حكومة الوفاق في دعمها سياسياً وإقتصادياً ومعالجة كافة التحديات التي تواجه المنطقة عامة وليبيا خاصة، وفق قوله.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باش آغا الأحد السفير البريطاني.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر وزارة الداخلية بحث آفاق التعاون الثنائي في المجال الأمني.

من جانبه أكد باش آغا بأن بريطانيا لها دور بارز من خلال دعمها لحكومة الوفاق الوطني وما تقدمه من مساعدات لوجستية وأمنية على الصعيدين الأمني والتقني، حسب قوله.

وأضاف بأن وزارة الداخلية تحتاج إلى الدعم الدولي المباشر من خلال تفعيل عمل كلية الشرطة وتدريب العناصر الأمنية ودعم جهاز المباحث الجنائية وبناء قدرات وزارة الداخلية الأمنية.

