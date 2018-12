تسجيل 5000 حالة مصابة بمرض الإيدز خلال عام 2018

المتوسط:

أفاد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، بأنهم سجلوا قرابة 5000 حالة إصابة بين جديدة ومتعايشة مع مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز للعام 2018، لافتا إلى أن 2000 حالة فقط مواظبة على العلاج ومسجلة بالمنظومة المتصلة بالمستشفيات.

وأضاف النجار، أنهم سجلوا زيادة لعدد الحالات عن العام الماضي، لانعكاس الوضع الوظائفي في منطقة شرق المتوسط بصفة عامة والتي سجلت فيها زيادات ملحوظة حيث زادت نسبة الإصابات في المنطقة بواقع 28% هذا العام وسجلت 31% زيادة في الوفيات بسبب الإصابة، مبيناً بأنهم لاحظوا ارتفاع نسبة الأطفال المصابين بالمرض هذا العام بزيادة بلغت 44% في المنطقة .

وأشار النجار، إلى أنهم لايمتلكون إمكانيات كافية لمواجهة المرض والإصابة، ولا يمتلكون إحصائيات دقيقة عن عدد المصابين الكلي لعدم ربطهم بجميع المنظومات في المستشفيات، مع وجود صعوبات أخرى منها عدم التعاون والاستجابة الحقيقية من قبل الأطباء لتدوين الإصابات، مع عدم وجود تشريعات ملزمة لهم للقيام بذلك، إلى جانب بعض المشاكل التقنية التي لازالت قائمة وصعوبة التعامل مع المنظومة لدى البعض.

