أفادت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، بإيقاف الدراسة في بلدية بنغازي، الإثنين والثلاثاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة.

وأضافت الوزارة في بيانٍ، أنَّ إيقاف الدراسة يشمل التعليم العام والخاص للمراحل «الإبتدائي والإعدادي والثانوي والمعاهد والجامعات».

وتتعرض مدينة بنغازي لأمطار غزيرة منذ مساء السبت، تسببت في تشكيل «برك مائية غمرت بعض الشوارع وأغلقتها».

