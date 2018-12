أعلن مركز بنغازي الطبي نجاح عملية جراحية أجراها الطاقم الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب السبت لطفلة حديثة الولادة.

ونقل مكتب الإعلام بالمركز عن رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب الاستشاري خالد العوامي قوله إن هذه العملية أجريت بعد فحوصات طبية وصور تشخيصية لطفلة تعاني من وجود كيس ملتصق بالجمجمة مع وجود جزء من الأنسجة الدماغية داخله، حيث قرر الاخصائيون إجراء عملية جراحية لاستئصال هذا الكيس بدون التأثير على الأنسجة.

وأشار العوامي بأن حجم الكيس كان سبباً في عرقلة حركة المخ، وقاموا باستئصال الكيس بدون التأثير على الأنسجة مع ترميم العطب في جمجمة الطفلة الذي أدى إلى بروز ذلك الكيس.

وأكد أن العملية قد أجريت لهذه الطفلة وتكللت بالنجاح، منوهًا بالجهود التي يبذلها الأطباء الليبيين من أجل توطين العلاج بالداخل، وفق قوله.

وجاء هذا العمل الطبي الجراحي ضمن خطة توطين العلاج في الداخل التي اتخذتها إدارة مركز بنغازي الطبي، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي بالمركز.

The post ضمن خطة توطين العلاج في الداخل.. نجاح عملية جراحية لطفلة حديثة الولادة بمركز بنغازي الطبي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا