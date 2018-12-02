وزير التعليم يعلق الدراسة ببلدية بنغازى يومي الإثنين والثلاثاء  لسوء الأحوال الجوية

البيضاء 02 ديسمبر 2018 (وال) – قرر معالي وزير التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي بومريز اليوم الأحد تعليق الدراسة في مدارس مدينة بنغازي، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة بما يعرض حياة الطلاب للخطر.

وأعلن معالي الوزير إيقاف الدراسة فى بلدية بنغازى فقط بالتعليم العام والخاص ( ابتدائى _ اعدادى ثانوى _ المعاهد والجامعات )وذلك يومي غد وبعد غد الإثنين وبعد غدًا الثلاثاء الموافق للثالث والرابع من ديسمبر 2018 ميلادي، طالبا من الجميع التقيد والالتزام. (وال – البيضاء) ع ع

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