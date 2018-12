المتوسط:

أكد القائمون على الموانئ الليبية في شرق ليبيا، استقبالها للناقلات بعد إغلاقها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار أحد المهندسين، إلى أن الناقلة في ميناء راس لانوف النفطي اتجهت بعد ذلك إلى ميناء الزويتينة، مشيرا إلى أن ميناء الزويتينة سيستقبل ناقلة أخرى اليوم الأحد.

ولفت أحد المهندسين، إلى أن ناقلة أخرى رست في ميناء البريقة الذي يقع شرق البلاد، حيث أكدت المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة إغلاق موانئ راس لانوف والزويتينة والسدرة والزاوية لسوء الأحوال الجوية.

The post بعد استقرار الأحوال الجوية.. الموانئ تعود لاستقبال الناقلات النفطية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية