الخطوط الليبية بنغازي تعلق رحلاتها لعدم تخصيص طائرة لها والشركة الأم ترسل الوعود

العنوان-بنغازي

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي، اليوم الأحد، تعليق جميع رحلاتها من مطار بنينا الدولي، بسبب تعطل طائرتها ووجودها تحت عمليات الصيانة.

وأكدت الشركة، عدم استجابة إدارة شركة الخطوط في طرابلس ومنح طائرة مؤقتة لفرعها في بنغازي لتسيير رحلاتها لخدمة المواطنين إلى حين عودة الطائرة من عملية الصيانة.

وأشارت الشركة بحسب ما نشر مكتبها الإعلامي على صفحته في “فيسبوك” اليوم، إلى وجود أكثر من أربع طائرات تابعة للخطوط الليبية تحت إدارة الشركة في طرابلس، وتوجد طائرة واحدة فقط في بنغازي.

من جانبها ردت شركة الخطوط الجوية بطرابلس بأنها سوف ترسل طائرة بديلة خلال ساعتين لحل هذه المشكلة وهو مالم يحدث حتى الأن .

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