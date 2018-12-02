مياه الأمطار تغمر محطة كهرباء في بنغازي وتقطع التيار

انقطاع الكهرباء بمناطق في بنغازي

تعرضت عدة مناطق في مدينة بنغازي، الأحد، لانقطاعات في التيار الكهربائي إثر مشاكل وأعطال لحقت ببعض المحطات الكهربائية في المدينة نتيجة لتساقط الأمطار بغزارة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء في الحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفة، لـ”218″، إن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة على مدينة بنغازي بشكل مستمر، أدى إلى غرق إحدى المحطات التي تغذي محطة طابلينو مما تتسبب بتلف خلايا ومفاتيح المحطة.

وأضاف خليفة أن هذه المحطة تغذي جزءا كبيرا من منطقة طابلينو والعمارات، مبينا أن كوادر الشركة العامة للكهرباء متواجدون في الموقع لإجراء الصيانة اللازمة.

وأشار إلى أن منطقة طابلينو ستشهد انقطاعا في الكهرباء لحين إخراج المياه من المحطة وصيانة الخلايا والمفاتيح، ليتم بعد ذلك إرجاع التيار الكهربائي.

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