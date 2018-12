«الكهرباء» تُجري أعمال صيانة لخطوط تعرضت للسرقة

المتوسط:

قامت دائرة توزيع الأصابعة التابعة للشركة العامة للكهرباء، بإجراء أعمال الصيانة على خط الأصابعة من محطة القضامة الذي تعرض للسرقة خلال المدة الماضية.

وأضافت الشركة، أن أعمال الصيانة شملت ترميم برج فردي على خط الاصابعة والتي تدار بجهود فنيي ومهندسي فرقة الصيانة والكوابل كما شارك في أعمال الصيانة مدير الإدارة ومدير دائرة التشغيل ومدير دائرة توزيع الاصابعه بالإضافة إلى سائق الرافعة ومساعده.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أنَّ الانتهاء من إجراء أعمال صيانة الخط سيتم خلال اليومين القادمين.

