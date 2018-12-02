التوقعات الجوية ليوم غدا الاثنين 3 ديسمبر 2018 في مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس والارصاد في تقرير صادر عن حالة الطقس في ليبيا ليوم غدا الاثنين أن تشط الاجواء سقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق شمال ليبيا خاصة على المناطق الساحلية قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع رياح نشطة نسبياً وانخفاض في درجات الحرارة.

ويشهد طقس مناطق الشمال الغربي وفقاً للتقرير تتواصل الاجواء باردة نسبيا مع سماء قليلة السحب قد تتكاثر من حين إلى اخر مع سقوط امطار متفرقة الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط احيانا درجات الحرارة تتراوح ما بين 18 إلى 20 درجة ولا تتجاوز 17 درجة على مرتفعات الجبل الاخضر.

ويشهد طقس مناطق الخليج اجواء باردة وسماء كثيفة السحب مع هطول امطار مابين متوسطة االي جيدة الي غزيرة احيانا قد ترافها سحب رعدية الرياح شمالية غربية نشطة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 18 إلى 20 درجة.

فيما يكون الطقس في مناطق الشمال الشرقي اجواء باردة ومغيمة مع فرصة سقوط امطار على بعض مرتفعات الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي الرياح شمالية غربية نشطة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين 18 إلى 19 درجة ولا تتجاوز 14 درجة على مرتفعات الجبل الاخضر ومن المتوقع أن تشهد هذه المناطق امطار غزيرة يوم الثلاثاء.

فيما يكون طقس مناطق الوسط والجنوب اجواء مستقرة ومائلة للبرودة قليلا خاصة اثناء الليل وفي الصباح الباكر مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تتراوح ما بين 19 إلى 23 درجة.

بينما تكون حالة البحر على طول الساحل يبقي مضطراب ويكون شديد الاضطراب على ساحل الخليج والساحل الشرقي ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.50 إلى 3.50 متر درجة حرارة سطح البحر من 21 إلى 22 درجة مئوية والرؤية جيدة. والله اعلم