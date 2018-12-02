تنبؤات الأرصاد :استمرار التقلبات الجوية على شرق ليبيا حتى الأربعاء

العنوان-ليبيا

توقعت الأرصاد الجوية في ليبيا أن تستمر السحب المنخفضة الليلة ونهار الغد بالتكاثف على الشمال الغربي مع تهاطل أمطار متوسطة إلى جيدة وتشكل الضباب بالمرتفعات الجبلية.

وبداية من ظهر الغد تخف حدة التقلبات وتبدأ السحب تقل تدريجياً.

بالخليج وساحل سرت تتكاثف السحب الليلة مع أمطار رعدية جيدة ، وتستمر غدا بشكل خفيف إلى متوسط بينما بالساحل الشرقي تتكاثف السحب وتكون رعدية مع أمطار غزيرة على سهل بنغازي والجبل الأخضر .

كما تتكاثف السحب غدا خاصة بفترة مابعد الظهر بساحل درنة وطبرق مع تهيؤ الفرص لهطول الأمطار.

وتوقعت الأرصاد استمرار التقلبات بالشمال الشرقي حتى يوم الأربعاء مع استمرار اندفاع الهواء البارد وتشكل جبهات باردة جديدة شرق البحر المتوسط تطال تاثيرها مناطق شرق ليبيا.

بشكل عام فرص الامطار متواصلة هذه الليلة وصباح الغد ، وتبدأ تخف تدريجيا مساء الغد بالمناطق الغربية والخليج ، بينما تتواصل بالمناطق الشرقية مع أجواء باردة خاصة بالمدن الجبلية ( الغربي والأخضر ) مع تشكل الضباب الكثيف الذي يحد من مدى الرؤية.

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