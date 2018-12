وزارة الداخلية: لا ترمي.. لنشارك في نظافة الطريق

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن مظاهر التلوث، والأخطار الناتجة عنها، تحدث اختلالا كبيراً، ويهدد صحة الأهالي وأفراد المجتمع، ويسبب في انسداد فتحات تصريف المياه، مما يؤدي إلى تجمع المياه في أماكن مختلفة، ينتج عنها تفشي الأمراض والأوبئة، وتشوه المظهر العام للمدن، كما تنتشر الروائح الكريهة، ويتأثر النظام الحيوي بسبب تجمع هذه النفايات.

وأوضحت الوزارة في بيان الأحد أنه في فصل الشتاء تسبب هذه النفايات مشاكل كثيرة، نتيجة وضع هذه النفايات من قبل البعض على جانبي الطريق، مسببة في ذلك إلى إغلاق الفتحات الرئيسة لتصريف المياه، ومن هنا وجب التنبيه، والتحذير من مثل هذه التصرفات الغير لائقة، حتى يتسنى لعمال النظافة العمل بكل يسر، وبدون مشاكل جانبيه.

وجاء في البيان :

“يهدد تراكم هذه النفايات في الشوارع صحة المواطن، لأن تكدس هذه الأكوام تشجع على تكاثر المواد البكتيرية والفيروسية، وتنشر الجراثيم والقوارض والبعوض، فتتحرك الكائنات الدقيقة المرتبطة مع النفايات في الهواء وتتكاثر بشكلٍ كبير، وعند استنشاقها بكميات كبيرة لفترة زمنية طويلة يصاب الإنسان بالحساسية المفرطة”.

وأضافت وزارة الداخلية أنه ومن واجبها الأخلاقي والوطني، فأنها تدعو كافة المواطنين لعدم رمي النفايات على حافة الشوارع، كالأوراق والصحف، والمواد الورقية المستخدمة في عمليات التغليف، وعلب المشروبات الفارغة، وأكياس المأكولات الجاهزة، والأجهزة الفاسدة ومواد البناء، وزجاج النوافذ والأخشاب والألواح.

كما طالبت الوزارة بعدم تفريغ أكياس القمامة في الساحات العامة، نظراً لما تسببه هذه التصرفات من مآسي بيئية وصحية على صحة المجتمع، كما تسبب في سد كافة الفتحات المخصصة لتصريف مياه الأمطار، فينتج عنها تجمع المياه وإغلاق الطرقات الرئيسية والفرعية.

