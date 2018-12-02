الصور يكشف لـ218 آخر التطورات في قضية أطفال الشرشاري

الصور: محاكمة المتورطين بقضية أطفال الشرشاري

قال رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام، الصديق الصور، إنه تمت إحالة المتهمين في قضية مقتل أطفال الشرشاري وتم التحقيق معهم من قبل النائب العام، مضيفا أنه سيتم إحالتهم إلى المحاكمة.

وأكد الصور، لبرنامج “LIVE”، على قناة “218NEWS “، الأحد، أن المتهمين في القضية بلغوا 24 شخصا، وتبقى 3 أو 4 آخرين سيتم ضبطهم من قبل الجهات الامنية ليعرضوا على النيابة.

وأشار إلى أنه تم ضبط متهمين رئيسيين في هذه القضية بداية العام الحالي، ومنهم المتهم النمري المحجوبي، حيث قادت التحقيقات معهم للتعرف على مكان دفن جثث الأطفال، موضحا أنه وبعد إحالة المتهمين إلى النائب العام تم الكشف عن تفاصيل وملابسات القضية، وسيتم إحالة الضالعين فيها إلى المحاكمة.

ولفت الصور إلى أن كل جرائم القتل والخطف والتهريب وغسيل الأموال والحرابة يتم التحقيق فيها وإصدار أوامر ضبط للمتهمين ووضع أسمائهم للجهات الأمنية، وبعض منهم في نشرات حمراء للانتربول.

وبين الصور أن مكتب التحقيقات يواجه صعوبات في تنفيذ قرارات النيابة والقضاء بشأن ضبط المطلوبين واتخاذ الإجراءات بحقهم، مضيفا أن العمل لا يتم بسهولة في عدد كبير من القضايا.

وقال إنه ورغم ذلك فإن العديد من الجهات الأمنية والضبطية تتعاون مع مكتب النائب العام ويتم ضبط مطلوبين في قضايا تهم الرأي العام، وهنالك الكثير من القضايا لم يتم النظر فيها بسبب وجود عوائق في عملية التنفيذ، موضحا أن المسؤولية تقع على الجميع في تطبيق القانون بتنفيذ الإجراءات وفق الشرعية الإجرائية وحقوق الإنسان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية