نجاحات تحققها إدارة القضايا في دعاوى مرفوعة ضد الدولة الليبية

وذكرت إدارة القضايا على صفحتها الرسمية الأحد أن الشركة طالبت بالمبلغ المذكور استنادا لما تزعمه من أعمال بحث وتقصي قامت بها في سبيل استرداد أموال ليبية في الخارج.

وذكرت إدارة القضايا على صفحتها الرسمية الأحد أن الشركة طالبت بالمبلغ المذكور استنادا لما تزعمه من أعمال بحث وتقصي قامت بها في سبيل استرداد أموال ليبية في الخارج.