خروج المحطات المغذية لمنطقة طابلينو بسبب هطول الأمطار

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفة عن وقوع بعض المشاكل في بعض المحطات نتيجة لسقوط الأمطار بغزارة لهذا اليوم الأحد على مدينة بنغازي .

وصرح خليفة أن سوء الأحوال الجوية وسقوط الامطار بصورة مستمرة لهذا اليوم على مدينة بنغازي أدي إلى غرق محطة من المحطات المغذية لمحطة طابلينو، مما تتسبب إلى تلف في خلايا ومفاتيح المحطة .

وذكر أن المحطة تغذي جزء كبير من منطقة طابلينو والعمارات، مؤكدًا أن رجال الشركة العامة للكهرباء متوجدين بالموقع لغرض الصيانة .

ونبه السادة المواطنين القاطنين بهذه المنطقة بأنه سيكون هناك إطفاء إلى حين إخراج المياه وصيانة خلايا ومفاتيح المحطة وإرجاع التيار الكهربائي حين استكمال الصيانة .

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