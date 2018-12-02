مرور بنغازي يطالب مستعملي الطريق العام بأخذ الحيطة والحذر

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب قسم المرور والتراخيص بنغازي مستعملي الطريق العام سائقي المركبات الآلية بأخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالسرعة القانونية وتخفيف حركة المرور قدر الإمكان نظرا لارتفاع منسوب مياه الأمطار بأغلب شوارع المدينة .

ووضح القسم أنه يتم التنسيق حاليًا مع غرفة الطوارئ للإبلاغ عن الأماكن التي يوجد بها تراكم مياه الأمطار حتى يتم خروج جهاز المياه والصرف الصحي لشفط هذه المياه .

ومن جهته، قرر وزير التعليم في الحكومة المؤقتة فوزي بومريز اليوم الأحد تعليق الدراسة في مدارس مدينة بنغازي، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة بما يعرض حياة الطلاب للخطر.

وأعلن الوزير إيقاف الدراسة فى بلدية بنغازى فقط بالتعليم العام والخاص ( ابتدائى _ اعدادى ثانوى _ المعاهد والجامعات )وذلك يومي غد وبعد غد الإثنين وبعد غدًا الثلاثاء الموافق للثالث والرابع من ديسمبر 2018 ميلادي، طالبا من الجميع التقيد والالتزام.

وفي ذات الشأن، أعلن المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفة عن وقوع بعض المشاكل في بعض المحطات نتيجة لسقوط الأمطار بغزارة لهذا اليوم الأحد على مدينة بنغازي .

وصرح خليفة أن سوء الأحوال الجوية وسقوط الامطار بصورة مستمرة لهذا اليوم على مدينة بنغازي أدي إلى غرق محطة من المحطات المغذية لمحطة طابلينو، مما تتسبب إلى تلف في خلايا ومفاتيح المحطة .

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