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تعطل طائرة الخطوط الليبية يشل رحلاتها من بنينا

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية، محمد قنيوة، في تصريحات لــــ218 أن الشركة اضطرت لوقف رحلاتها من مطار بنينا في بنغازي بعد كشف خلل فني في طائراتها التي كانت قيد الخدمة.
وأشار قنيوة إلى أن الشركة كانت تعتمد في تسيير رحلاتها من المطار على هذه الطائرة فقط نظرا لخضوع الطائرة الأخرى إلى الصيانة الدورية، الأمر الذي أجبر الشركة على تجميد جدول الرحلات.
وحول الفترة الزمنية التي تحتاجها عمليات الصيانة، أوضح المتحدث أن عمليات إصلاح عطل الطائرة الأولى سينتهي خلال فترة زمنية لن تتجاوز الـــ48 ساعة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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