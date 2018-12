«مصلحة الجوازات» بـ مصراتة تخصص الإثنين لجوازات المعاقين

المتوسط:

أفادت مصلحة الجوازات والجنسية فرع مصراتة، بـ تخصيص دوام اليوم الإثنين لاستخراج جوازات السفر للأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة يومهم العالمي.

ودعا بلدي مصراتة، كافة الأشخاص من ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على جواز سفر إلى التوجه إلى مقرها المجاور لمجمع محاكم مصراتة.

وختامًا، أعربت جمعية أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف عن وتقديرها لهذه اللفتة من إدارة جوازات مصراتة وتسهيلها لعملية حصول ذوي الإعاقة على جوازات سفر بكل يسر وسهولة.

