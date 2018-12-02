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سرقيوة : سبعة مواضيع تناقشت فيها مع ” ويليامز ” خلال إجتماع فى طرابلس

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشفت عضو مجلس النواب سهام سرقيوة عن مدينة بنغازي عن تفاصيل إجتماعها فى طرابلس بنائبة رئيس البعثة الأممية ” ستفاني ويليامز ” .

وفى حديث لـ المرصد ، قالت سرقيوة مساء الأحد بأن النقاش مع ” ويليامز ” كان حول عدة ملفات منها السياسية والاقتصادية والامنية إضافة لملف حقوق الانسان فى ليبيا  .

وأكدت سرقيوة بأنها ناقشت مع المسؤولة الأممية ملف الشفافية والرقابة علي الأموال الليبية و أوجه الصرف لدي السلطات التفيذية والتجاوزات الجسيمة التي حدث خلال السنوات الماضية وآليات علاجها .

كما ناقشت ملف حقوق الانسان والانتهاكات الإنسانية التي قالت بأنها تمثلت فى تصفيات دون الرجوع الي القضاء إضافة لملف النازحين داخل ليبيا و خارجها .

وتناول اللقاء أيضاً من جانب سرقيوة ملف دعم المرأة السياسية المتقلدة لمناصب تشريعية و تنفيذية و كيفية السبل لدعم المرأة  في الانتخابات المقبلة .

وفى ختام حديثها ، كشفت سرقيوة بأنها ناقشت مع ويليامز كذلك الوضع الحالي للسلطة التفيذية ( الحكومة )  وآلية توحيدها و توحيد المناصب السيادية فى البلاد .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • هالفاسده شاهدة الزور فرخة الحرام الجيفه الحقيره. ما هي علاقتها مع سفيرة امريكيه و من أعطاها الحق في هذا. و لكن لما تعرف ان هالكلبه الصايعه ليست من اسرة محترمه تعرف سبب هذه الصياغة و الانحراف في سن متاخره جدا. هالعجوز لا تشرف ليبيا اطلاقا

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