سرقيوة : سبعة مواضيع تناقشت فيها مع ” ويليامز ” خلال إجتماع فى طرابلس

ليبيا – كشفت عضو مجلس النواب سهام سرقيوة عن مدينة بنغازي عن تفاصيل إجتماعها فى طرابلس بنائبة رئيس البعثة الأممية ” ستفاني ويليامز ” .

وفى حديث لـ المرصد ، قالت سرقيوة مساء الأحد بأن النقاش مع ” ويليامز ” كان حول عدة ملفات منها السياسية والاقتصادية والامنية إضافة لملف حقوق الانسان فى ليبيا .

وأكدت سرقيوة بأنها ناقشت مع المسؤولة الأممية ملف الشفافية والرقابة علي الأموال الليبية و أوجه الصرف لدي السلطات التفيذية والتجاوزات الجسيمة التي حدث خلال السنوات الماضية وآليات علاجها .

كما ناقشت ملف حقوق الانسان والانتهاكات الإنسانية التي قالت بأنها تمثلت فى تصفيات دون الرجوع الي القضاء إضافة لملف النازحين داخل ليبيا و خارجها .

وتناول اللقاء أيضاً من جانب سرقيوة ملف دعم المرأة السياسية المتقلدة لمناصب تشريعية و تنفيذية و كيفية السبل لدعم المرأة في الانتخابات المقبلة .

وفى ختام حديثها ، كشفت سرقيوة بأنها ناقشت مع ويليامز كذلك الوضع الحالي للسلطة التفيذية ( الحكومة ) وآلية توحيدها و توحيد المناصب السيادية فى البلاد .

المرصد – متابعات

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