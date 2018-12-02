استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بنينا هذه الليلة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير الشؤون الإدارية والمالية في إدارة مطار بنينا الدولي أسامة بن منصور استئناف كافة رحلات شركة الخطوط الجوية الليبية من وإلى مطار بنينا الدولي .

وأوضح بن منصور أن حركة الملاحة الجوية ستستئناف اعتبارا من الساعة 24:00 لهذه الليلة الأحد .

وذكر أن الرحلات التي ستستئناف هي “عمان، والاسكندرية، وتونس، واسطنبول” .

ومن جهته، كشف المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية، محمد قنيوة، أن الشركة اضطرت لوقف رحلاتها من مطار بنينا في بنغازي بعد كشف خلل فني في طائراتها التي كانت قيد الخدمة.

وأشار قنيوة – في تصريحات صحفية – إلى أن الشركة كانت تعتمد في تسيير رحلاتها من المطار على هذه الطائرة فقط نظرا لخضوع الطائرة الأخرى إلى الصيانة الدورية، الأمر الذي أجبر الشركة على تجميد جدول الرحلات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24