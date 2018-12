المتوسط:

طالب قسم المرور والتراخيص ببنغازي، سائقي المركبات الآلية بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالسرعة القانونية نظرًا لارتفاع منسوب مياه الأمطار بأغلب شوارع المدينة.

وأشار قسم المرور، إلى أنه يتم التنسيق حاليًا مع غرفة الطوارئ للإبلاغ عن الأماكن التي يوجد بها تراكم مياه الأمطار حتى يتم خروج جهاز المياه والصرف الصحي لشفط هذه المياه.

