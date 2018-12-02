الكاديكي : حركة المرور في بنغازي بدأت تعود تدريجًا إلى طبيعتها

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس المكتب الاعلامى ببلدية بنغازى نضال الكاديكى إن بلدية بنغازى عكفت منذ فجر اليوم إلى العمل على شفط المياه حيث كلفت الشركة العامة للمياه والصرف الصحى بالعمل على شفط المياه التى حددت بعدد 12 مختنق بالمدينة .

وأوضح الكاديكي أن البلدية قامت بتأجير عدد من سيارات شفط المياه، وكذلك تكليف شركة وطنية بهذه المهام، لافتًا إلى أن حركة المرور بدأت تعود تدريجًا إلى طبيعتها .

وأهاب السادة المواطنين الحفاظ على غرف التفتيش وعدم رمى المخلفات وغيرها داخلها ونأمل من السادة السائقين التعاون مع الشركات المكلفة بهذا الأمر .

وأضاف أن مدينة بنغازى لا يتوفر بها بنية تحتية، وجاء هذه التصريح عقب ما شهدته المدينة اليوم من شلل حركة السير .

وتابع الكاديكي أن أكثر من 50 بالمئة من الرقعة الجغرافية للمدينة ومنذ فترة كلفت غرفة عمليات الطؤارى المشكلة من بلدية بنغازى بالعمل على الاستعداد وتأهب لفصل الشتاء، وبالفعل قامت الغرفة بتنظيف كافة غرف التفتيش مياه الأمطار .

وأشار إلى أن تنظيف الغرف لا يعنى بانسياب مياه الأمطار عند سقوطها لأن هناك معضلة، أو مشكلة أخرى وهى انسداد أنابيب الصرف تحت الأرض؛ ناتجة رمى المخلفات من قبل بعض المواطنين والباعة متمثلة فى فضلات المطاعم وقوارير البلاستيك والأحجار وغيرها .

وأضاف أن تكدس النفايات داخل المواسير ينتج عنه انسداد وعدم انسياب المياه عند دخوله عبر غرف التفتيش .

ونوه الكاديكي إلى أنه لا يمكن معرفة انسداد مواسير الصرف إلا بعد سقوط الامطار، مشرًا إلى أن معالجته يحتاج إلى حفر وتركيب مواسير جديدة أحيانا، وهذا العمل مكلف ويحتاج إلى أموال وهذا بحد ذاته يعتبر بمثابة مشروع صيانة وتركيب .

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