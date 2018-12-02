فصول متنقلة لمعالجة إكتظاظ الطلاب تصل إلى درنة

ليبيا – سيرت مصلحة المرافق التعليمية عدداً من الفصول المتنقلة إلى مدينة درنة للحد من مشاكل الاكتظاظ الطلابي الدي تعانيه بعض مدارس المدينة.

ووصلت تسعة فصول الخميس بحسب ماأعلنه مكتب مشروعات درنة، لصالح المدارس التي تعاني من الاكتظاظ ، في إطار مشروع مصلحة المرافق التعليمية الإصلاحي للعام الدراسي 2018 -2019 ولمواجهة المشاكل والصعوبات التي تعانيها بعض المناطق التعليمية ومن بينها هذه المدينة .

المكتب لفت إلى أن توزيع الفصول تم وفق الاحتياج الحقيقي وحجم الكثافة الطلابية ، حيث أعطت المصلحة الأولوية لمدرسة ” حي السيدة خديجة” والتي تعد أكثر المدارس تضرراً داخل المدينة وبسبب تزايد نسبة الطلبة داخل فصولها ، فيما توجهت بالمقابل إلى صيانة باقي المدارس وتهيئتها لاستقبال الطلبة قبل إنطلاق العام الدراسي الحالي.

يذكر أن عدداً من المباني العامة والمؤسسات التعليمية داخل مدينة درنة كانت قد تعرضت لأضرار جسيمة كما دُمر بعضها ، بعدما إتخذت منها الجماعات الإرهابية مقار لتمركزاتها ومخابئ لها ومخازن للأسلحة والتدريب ، قبل أن يتم طرد المتطرفين وإعادتها لسيطرة الحكومة .

المرصد – متابعات

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