نتيجة السيول..توزيع الإعانات على أهالي منطقة البياضة شرق ليبيا

أخبار ليبيا24

قام الهلال الأحمر الليبي فرع ساحل الجبل الأخضر صباح السبت بتقديم المساعدة وتوزيع بعض الإعانات على أهالي منطقة البياضة ببلدية ساحل الجبل الأخضر.

وتأتي هذه المساعدات بعد أن تعرضت عدد من المنازل في المنطقة للغرق نتيجة السيول التي اجتاحتها منتصف الشهر الماضي عقب الأمطار.

وقال مدير المكتب الإعلامي لفرع الهلال الأحمر الليبي – فرع ساحل الجبل الأخضر أبوبكر العقيلي ” بأنه تم استهداف 100 عائلة في منطقة البياضة.

وأضاف العقيلي أن المساعدات التي تم تقديمها تمثلت في مواد تنظيف وأواني طهي وخيام وبطاطين وفرش وجالونات.

يشار إلى أن السيول نتيجة الأمطار في منتصف الشهر الماضي أغرقت شوارع و بعض بيوت بلدة البياضة في الجبل الأخضر شرق مدينة المرج ولا أنباء عن وجود خسائرٍ بشريّة.

وتم إغلاق الطريق المؤدي إلى بلدة البياضة من الجهتين، كما أن فرق الدفاع المدني والإسعاف تتّجه من المرج إلى البلد.

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