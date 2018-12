المتوسط:

قام مكتب الأمن بمطار بني وليد، بإخراج عدد من القذائف والمتفجرات من مخلفات الحرب.

وأشارت جمعية السلام ببني ولي، إلى أن القذائف كانت موجودة بسوق للخضار بمثلث طريق المطار بالمدينة وإن عملية إخراجها تمت عقب ورود بلاغ من أحد المواطنين عن وجودها بالتعاون مع مكتب الأمن والسلامة بالجمعية.

