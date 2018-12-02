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بمناسبة اليوم العالمي الخاص بهم .. مصلحة الجوازات تخصص يوم غدًا لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مسؤول مكتب الإعلام في مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية عماد العبيدي فتح أبواب المصلحة غدًا الإثنين لتصوير ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة .

وقال العبيدي ستكون هذه البادرة من أجل مناسبة أحيا اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة .

يشار إلى أن الثالث من ديسمبر من كل عام يوافق اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة .

ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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