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جرمة تنادي بالسلام في مهرجانها السياحي

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت فاعليات مهرجان جرمة السياحي في دورته الرابعة بعد توقف دام 17 عاما ليعود هذه السنة تحت شعار “جرمة السلام”، رغم قلة الإمكانيات.

وتخلل الحفل الذي استمر لثلاثة أيام، حفلات غنائية ورقصات شعبية من تراث الجنوب الأصيل، فيما حضر حفل الاختتام ممثلون عن بلديات أوباري ووزير السياحة بحكومة الوفاق وجمع من أهالي المنطقة.

وشمل المهرجان افتتاح معارض تراثية عرضت العديد من الأشغال اليدوية، وأعشاب ومأكولات يتميز بها المطبخ الجنوبي، فيما كرّمت اللجنة العليا للمهرجان كل الجهات المشاركة والداعمة له.

المهرجان بحسب منظميه يهدف الى التعريف بالموروث الثقافي والسياحي لمنطقة فزان وتجسيد الأوصال الاجتماعية لمختلف مكوناته وإحياء التراث الشعبي والمحافظة عليه، وتعزيز السلام بين أبناء المنطقة والدعوة إلى المصالحة الشاملة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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