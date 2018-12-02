جرمة تنادي بالسلام في مهرجانها السياحي

اختتمت فاعليات مهرجان جرمة السياحي في دورته الرابعة بعد توقف دام 17 عاما ليعود هذه السنة تحت شعار “جرمة السلام”، رغم قلة الإمكانيات.

وتخلل الحفل الذي استمر لثلاثة أيام، حفلات غنائية ورقصات شعبية من تراث الجنوب الأصيل، فيما حضر حفل الاختتام ممثلون عن بلديات أوباري ووزير السياحة بحكومة الوفاق وجمع من أهالي المنطقة.

وشمل المهرجان افتتاح معارض تراثية عرضت العديد من الأشغال اليدوية، وأعشاب ومأكولات يتميز بها المطبخ الجنوبي، فيما كرّمت اللجنة العليا للمهرجان كل الجهات المشاركة والداعمة له.

المهرجان بحسب منظميه يهدف الى التعريف بالموروث الثقافي والسياحي لمنطقة فزان وتجسيد الأوصال الاجتماعية لمختلف مكوناته وإحياء التراث الشعبي والمحافظة عليه، وتعزيز السلام بين أبناء المنطقة والدعوة إلى المصالحة الشاملة.

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