رضوان لـ218: ملف تاورغاء زاد تعقيدا

قال رئيس رابطة مفقودي وجرحى مدينة تاورغاء محمد رضوان، إن ملف مدينة تاورغاء لم يتم حلحلته بشكل كامل وأنه لم يتم الوفاء بالوعود التي أعطيت لأهالي المدينة، مضيفا أن الملف زاد تعقيدا.

وأكد رضوان، في مداخلة مع برنامج “البلاد” على قناة “218 NEWS، الأحد، أن ملف التعويضات لا يمكن الاستمرار فيه ما لم تكن هناك لجان متخصصة تتابعه بشكل دقيق.

وبين أن الجدل سيظل قائما فيما يخص تنفيذ جميع بنود الاتفاق الموقع بين تاورغاء ومصراتة، بالإضافة إلى أن البعض يرى بالأساس أن الاتفاق أجحف حقوق أهالي تاورغاء.

وأشار رضوان إلى أن المنظمات الدولية الإنسانية لم توفِ بالتزاماتها تجاه تاورغاء والمساعدة في عودة الأهالي والبحث عن المفقودين، لتبقى المدينة تنتظر حراكا فعليا لإعادة الحياة بشكل حقيقي وليس كما يريده البعض.

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