مقتل عامل تشادي في إحدى مزارع سرت

أخبار ليبيا24

أفادنا الناطق باسم مديرية أمن سرت مساعد ضابط عياد الصادق عن وقوع جريمة قتل في إحدى المزارع في حي الزعفران في مدينة سرت والمجني عليه من العمالة الوافدة من الجنسية التشادية.

وأضاف الصادق أنه فور اكتشاف الجريمة انتقل قسم البحث الجنائي ومركز الشرطة وقوة حماية وتأمين سرت وبحضور وكيل النيابة العامة لمكان وجود الجثة وتم معاينة المكان ومباشرة التحقيقات في أرض الواقعة.

وأوضح الناطق باسم المديرية أنه تم انتشال الجثة من مكانها ونقلها إلى مستشفى ابن سينا لعرضها على الطب الشرعي واتخذت الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

يشار إلى أن جرائم القتل انتشرت في الآونة الأخيرة بين العمالة الوافدة حيث تم في الأيام الماضية القبض على عامل مصري الجنسية بمدينة المرج قام بقتل عامل آخر من نفس الجنسية بسبب خلاف على مبالغ مالي.

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