الحرس البلدي يكشف عن نوع جُبن غير صالح للإستهلاك البشري ويُباع فى أسواق ليبيا

ليبيا – خاطب رئيس جهاز الحرس البلدي العميد إسماعيل الطاهر قجة مدراء فروع الجهاز ومراكزه وإدارات الدعم بالمناطق بشأن نوع جُبن مستورد غير صالح للإستهلاك البشري .

وفى نسخة من كتاب الخطاب الذي تلقت المرصد نسخة عنه بعد صدوره اليوم الأحد أكد رئيس جهاز الحرس البلدي بأن فرعه بالساحل الغربي توصل مع مركز الرقابة على الأغذية بأن ” جُبن المتميز ” تونسي الصنع غير صالح للإستهلاك البشري .

وطالب العميد قجه الجهات التي خاطبها فى كتابه بالتعميم على المراكز والوحدات التابعة للحرس البلدي بضبط المنتج وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى إشارة منه لضرورة سحبه من السوق .

يشار إلى أن جبن المتميز يشهد إقبالاً فى السوق الليبي نظراً لعدم غلاء سعره حيث يتراوح من منطقة إلى أخرى مابين 1.30 دل إلى 1.75 د.ل قبل للعلبة الواحدة قبل أن يتبين اليوم بأنه منتج رديئ ولايصلح للإستهلاك البشري .

المرصد – خاص

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