باشاغا: نحتاج لدعم دولي مباشر

أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أن وزارته بحاجة إلى دعم دولي مباشر عبر تفعيل عمل كلية الشرطة ودعم وتدريب العناصر الأمنية ودعم جهاز المباحث الجنائية وتطوير ودعم قدرات وزارة الداخلية الأمنية.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع باشاغا الأحد، مع السفير البريطاني في ليبيا “فرانك بيتر” بمقر وزارة الداخلية.

من جهته أبدى السفير البريطاني في ليبيا تطلع بلاده لبناء علاقات تعاون مشتركة مع حكومة الوفاق وتقديم الدعم المادي والسياسي والاقتصادي، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كافة الإمكانيات اللازمة ومعالجة كافة التحديات التي تواجه المنطقة.

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